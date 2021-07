GALERII | Oodatud Soome elamumess avas taas väravad

Võluv Hiidensalmi

Uus elamurajoon Hiidensalmi asub Lohja järve kallastel mõned kilomeetrid Lohja keskusest. Märksõnaks on keskkonnasõbralikkus. Siia on kerkinud nii eramud, korterelamud, avalikud asutused kui ka majad rentimiseks.



Kunagisele tööstus- ja tootmisalale on püsti pandud tervikliku lahendusega elukeskkond. Korda on tehtud ka rand, mis lisab piirkonnale väärtust. Siia on oodatud elama erineva põlvkonna inimesed.



Mess on avatud kuni 8nda augustini. Head avastamist ja uued muljed juba uuel nädalal!