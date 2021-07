ENNE JA PÄRAST | Sille ja Ivo terrass — igavast mugavaks ja stiilseks

Sille: Oleme perega oma paarismajas elanud juba 9 aastat ja terrassi kasutanud suvel väga harva. Midagi pidi selle terrassiga valesti olema, et me seal nii vähe aega veetsime. Võtsime kätte, ehitasime varikatuse peale ja kujundasime ta enda jaoks meeldivaks. Terrassile saab ühest küljest otse köögist, seega kasutame seda nüüd tihti suvel einestamiseks ja teisest küljest otse saunast, siis jahutamiseks või lumme hüppamiseks. Issand kui mõnus see viimane mõte praegu tundub, kui õues on selline leitsak!

Minu jaoks on terrassi puhul oluline, et ta oleks nagu tuba õues, sellepärast saigi kujundamisel sisendiks muuta terrass hubaseks ja seda mõne ise tehtud rest-paneeliga ruumi piiravaks. Hästi oluline on muidugi terrassi kohal olev varikatus, ilma milleta meie kliimas ei ole võimalik ennast hästi tunda.

Kõige olulisem, millest mööbli puhul lähtusime, oli mugavus, väljanägemine ja maja värvidega sobivus. Hästi raske ülesanne minu jaoks, sest valikut väga ei ole. On kas hästi odav ja kole või hästi kallis disainikas. Pikaajalise otsimise tulemusena leidsime isegi kaks komplekti, kuhu kuulus diivan, kaks tugitooli ja laud. Üks oli kerge ja õhulise disainiga, teine raskem ja vormilisem. Otsustasime esimese kasuks, kuna varikatuse konstruktsioon on omajagu suurtele taladele üles ehitatud ja peenemakoeline mööbel taskakaalustas üldpilti ideaalselt.

Hästi oluline on terrassi kujundada alles siis, kui oled mõnda aega juba majas elanud. Et tekiks õige tunnetus, mis on terrassi puhul oluline, kuhu paistab päike, millal ma seal kõige rohkem aega veedan ja mida ma seal teen.

Varem ma kahetsesin, et meie terrass on põhja poole ja et päike ei paista enamik ajast sinna peale, aga nüüd, kus oleme ta mõnusaks välitoaks kujundanud, ei olegi päike nii oluline ja tegelikult parem ongi, muidu pleegitab mööblit ja taimed kõrbevad ära.