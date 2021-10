Osa 6. Milline viimistlus valida Baurocist kodu fassaadile?

„Hästi palju eelistatakse krohvilahendusi, väga paljud soovivad kasutada taas puitvoodrit või nende kahe kombinatsioone. Kivivooder on tõesti pikaealine, samas, ka tänapäeva krohvid on väga pikaealised, hästi hooldatavad ja näevad nägusad välja,“ võtab Bauroci müügijuht Kalle Paulson kokku need põhimaterjalid, millega kaetakse enim kasutatud Bauroc ECOTERM plokke.

„On paar põhiasja, mida Bauroc ECOTERM plokki krohvides tuleb jälgida. Üle ega ümber ei saa sellest, et kasutada tuleb täissüsteemset ja just selle aluspinna juures ära kontrollitud lahendust, ning teiseks ei tohi unustada armeerimiskihti, mis peab vastama ploki omadustele,“ räägib Eiko Roosimägi. Jüri Veski seevastu rõhutab, et kivivoodri puhul tuleks mõelda sellele juba vundamendi projekteerimise järgus, et oleks mille peale voodrit laduda. Kas ühe või teise lahenduse puhul on peale plusside ka miinuseid, kuuleb juba saatest, kus jutt käib millimeetrites.