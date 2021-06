FOTOD | Võluv maakodu oma järve, terrassi ja imelise aiamajaga

Foto: Fantastic Frank

Õitsvad suvelilled aias, maaliline vaade rõdult järvele, oma isiklik paadikuur ning suur ja avar kahekorruseline maamaja helgelt põhjamaise sisekujundusega — kõlab liiga hästi, et tõsi olla? Just selline tõeliselt idülliline elamine asub Stockholmi külje all — teeme tutvust!