Seitse viga, mida väikese toa kujundamisel vältida

Liigne ettevaatlikus. Sisekujundajate sõnul on väiksesse ruumi mõistlikum panna julge mustriga tapeet. Suuremates elutubades võivad julged värvid ja mustrid kiirelt ära väsitada, kuid pisikesse ruumi lisab see ruumikust ja natukene elevust.

Liiga palju erinevaid asju. Suuremad mööbliesemed võivad väiksema toa visuaalselt suuremaks muuta, kui need on õigesti valitud. Näiteks kui toas on kõrged laed, tasuks ära kasutada ülespoole ulatuvat ruumi — näikteks kõrge kapp aitab pisikeselt põrandapinnalt kenasti fookuse ära viia. Kui pisikeses ruumis kasutada rohkelt pisikesi esemeid, siis võib tuba veelgi väiksemana tunduda.