Valge köögimööbel — kas hea või halb mõte?

Valget eelistatakse sageli selle neutraalsuse ja lihtsuse tõttu , sest valge mõjub alati stiilselt ja ajatult pidades trendide muutumisele hästi vastu. Valgesse kööki astudes ei teki peaagu iialgi tunnet, et see pärineb viie või kümne aasta tagusest ajast. Küll aga võib taoline tunne tekkida sinist või roosat tooni köögiga. Lisaks sobib valge värvus erinevat stiili köögikappidega. Olgu selleks siis maalähedane, modernne või klassikaline.

Pisikeses köögis on valge mõnikord ainuvõimalik lahendus , sest valgel on teada-tuntud omadus pimedad ja pisikesed ruumid valgemaks, helgemaks ja avaramaks muuta.

Kuna valge köök on õrn ja kerge , siis on selle ilmet erinevate aksessuaaridega lihtne muuta. Valgetele köögikappidele võib hõlpsasti anda teise välimuse näiteks käepidemete vahetamisega. Lisaks võid kööki tuua erinevaid toone värviliste nõude ja muu sisustuse näol.

Häid külgi on teisigi: valge peegeldab valgust ja muudab tumedama ala visuaalselt heledamaks. Eriti hästi peegeldavad valgust kõrgläikega valged köögikapid.

Kõige hea kõrval on ka halbu külgi, mida tasub teada ja mille üle võiks mõtiskleda. Näiteks liialt valge ruum võib luua steriilse õhkkonna, mis ei mõju sugugi hubaselt.

Selle vältimiseks on valgesse kööki mõistlik lisada pisut värvi või anda kontrasti tumedamate pindade, sooja puidu või põnevate kahhelplaatidega.

Valgeid seinakappe on vaja rohkem puhastada. Need ei määrdu kiiremini kui teist värvi köögikapid, kuid valgetelt köögikappidelt paistavad plekid paremini välja. Esile kerkivad ka kriipsud-kraapsud ja muud kulumisjäljed, mis aja jooksul tekkima kipuvad.

Ajapikku võib valge värv muutuda, kui see on otsese päikesevalguse käes. Kui valgele köögimööblile tekivad plekid, siis tuleb need kiiresti ära puhastada, sest muidu võivad kappidele jääda plekid, millest ei saagi lahti.