Seinad puhtaks! Asjalikke nippe, kuidas seinu tolmust ja mustusest puhastada

Kuidas puhastada seinu tolmust?

Olenemata seinakattest koguneb seintelegi ikkagi tolm — selle vastu lihtsalt ei saa! Tapeedilt või tekstuurse krohviga seinalt paistab see kiiremini välja, sest krobelisemale pinnale jääb tolm paremini pidama. Enne seintepesu on oluline lahtine tolm eemaldada, sest muidu määrdub sein tolmu ja vee segunemisel oluliselt rohkem ja tekstuursetelt materjalidelt on mustust palju keerulisem kätte saada.

Tolmu eemaldamiseks on hea kasutada tolmuharja, mis on kaetud lambavillaga. Hästi töötab ka mikrofiiberlapp. Alusta ülevalt ja liigu allapoole. Pööra erilist tähelepanu nurkadele, sest sinna tekib ka ämblikuvõrke. Efektiivselt töötab ka tolmuimeja. Selleks on oluline kasutada spetsiaalset pehmet harjast. See ei kraabi seina ja tolm tuleb paremini lahti. Tolmuimejat kasutades on samuti mõistlik alustada ülevalt ja liikuda suunaga alla. Liigu paremalt vasakule ehk eemalda tolm horisontaalsete ribadena.

Kuidas puhastada värvitud seinu?

Väldi kiusatust küürida üksikuid plekke, sest peale puhastamist paistavad need kohad veel rohkem välja. Parima tulemuse saad, kui pesed puhtaks kogu seina. Kui tolm on eemaldatud ja oled seintelt maha võtnud kõik fotod ning maalid, pane seina alla põrandale mõned rätikud, mis kaitseksid põrandat mahatilkuva pesuvee eest.

Värvitud seinte pesemiseks sega ämbrisse kokku pesuvesi soojast veest ja törtsust nõudepesuvahendist. Võta sinna juurde ka teine ämber, mis on täidetud puhta sooja veega ja mida saad kasutada loputamiseks.

Kui tolmu on parem eemaldada ülevalt alla, siis seinte pesemisel on parem alustada alt ja liikuda ülespoole. Seetõttu võiksid appi võtta ka pisikese redeli. Kui oled osa seinast seebiveega puhtaks pesnud, siis kasuta puhta veega niisutatud rätikut selle ala puhastamiseks ja kolmandaks kuivata pestud koht kuiva rätikuga. Kui ülevalt voolab vesi kuivale ja pestud kohale, siis pühi veenire kuiva rätikuga ära.