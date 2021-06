Köögi tagasein — millised on head ja halvad valikud?

Kui vanasti oli tavaks köögi tagasein kas lihtsalt üle värvida või keraamilise plaadiga katta, siis nüüd on lisandunud palju alternatiive alates mikrotsemendist ja lõpetades looduskiviga. Vaatame lähemalt, millised on erinevate lahenduste head ja vead.

Värvitud sein

Jah, põhimõtteliselt võib köögi tagaseina ka lihtsalt ära värvida ning müüakse spetsiaalseid köögiinterjööri mõeldud seinavärve. Kindlasti peab värv olema pestav ja vastupidav puhastusainetele. Plussiks on soodne hind, miinuseks see, et seina peab koguaeg korralikult puhastama. Kui sinna satub mõni plekk, mis juba tugevat kraapimist vajab, siis tasub teada, et kriimustustele ja suurele mehhaanilisele hõõrumisele annab ka parim värv alla. Kui aga aeg-ajalt pinna ülevärvimine ja värskendamine sind ei heiduta, siis lase käia! Kui ihkad köögis mõne aja tagant vaheldust, siis võib värvimuutus olla heaks ja lihtsaks võimaluseks ruumi uut hingamist tuua.

Keraamiline plaat

Keraamiline plaat on üks levinumaid viise köögi tagaseina viimistlemiseks ja seda muidugi põhjusega — plaati ennast on lihtne puhastada ja plaaditud sein on vastupidav ka karmimatele puhastusvahenditele. Lisaks on keraamiliste plaatide valik niivõrd suur ja lai, et igaüks võib leida endale sobiva värvi, disaini või suurusega plaadi. Keraamiliste plaatide puhul on suurim miinus vuugid — neid on juba tülikam puhastada ning parem ongi plaate valides mõistlik vältida liiga pisikesi variante ning eelistada suuremaid formaate. Tänapäeval võib poest leida lausa meetri ja veelgi pikema küljega plaate — seega põnevaid võimalusi jagub. NB! Mida tumedam ja matim on plaadi pind, seda rohkem paistavad veepritsmed sellelt välja.

Looduskivi