VÕITJAD | Aasta tehasemaja 2021 parimad on selgunud

Eesti Puitmajaliidu ja klastri korraldatud Aasta Tehasemaja 2021 konkursi üldvõitjaks valiti Kodumaja poolt toodetud hotellihoone Norras. Tänavusel konkursil osales 15 majatootjat ja kokku 20 objekti Eestist, Soomest, Rootsist ja Norrast.

Aasta Tehasemaja konkursi võitjatele andis õnnitlused üle ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. „Konkursil osalesid suurepärased teosed, kus arhitektuur ja kaasaegne puitehitis sulanduvad ümbruskonda. Tulevikku vaatav ekspordiartikkel, millel on kasvuruumi ka Eestis,“ lausus minister konkursi autasustamisel tunnustavalt.

Konkursi üldvõitja ja parim avalik hoone — Kodumaja hotellihoone — koosneb kahest betoonkorrusest ja neljast puitkonstruktsioonil korrusest. Hotell asub küla transpordisõlmes, asumi keskpunktis — vahetult rongi-, bussi- ja gondlijaama kõrval. Konkursi žüriile jäi võistlustöö silma oma esinduslikkuse ja mahu poolest, sobides arhitektuurselt lahenduselt samal ajal hästi konteksti. Otsustavaks sai see, et hoones on kasutusotstarbest ja asukohast tingitult palju keerukaid tehnilisi lahendusi — põhjalikult on läbi mõeldud nii tuleohutuse kui ka akustika aspektid. Lisaväärtust andis asjaolu, et tehnoloogiline (modulaarne) lahendus toetab edukalt arhitektuurset visiooni. Hotell on kahtlemata linnaruumi rikastav dominant ning asumi maamärk.

„Kodumajale on suur au olla tunnustatud oma ala professionaalide poolt. Eks me kõik teeme oma parima ning usume ise sellesse, mida teeme, kuid tunnustus kõrvalt annab kindlasti jõudu ja kindlustunnet juurde. Kuid siiski isegi tähtsam võidust on see, et Aasta Tehasemaja konkurss toimub. Ütleks, et kõik osalejad on juba eos võitjad, sest nii saame koos heade kolleegidega võimaluse näidata koduturul, mida tegelikult üks tehasemaja endast kujutab. Puidust ning tehaselist ehitusviisi kasutades saab ehitada väga eriilmelisi ning ka mahukaid projekte,“ lausus Kodumaja müügidirektor Indrek Rehme konkursi võidutiitlit üle võttes.