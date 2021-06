10 SOOVITUST | Kuum on — kuidas leevendada taimede janu?

1. Põuaajal tuleb muru ja lilli korralikult kasta, aga erinevalt eksiarvamusest ei pea seda tegema sageli, vaid põhjalikult. Tihe, aga ebapiisav kastmine meelitab taime juured pindmisesse kihti, mis on pikas plaanis kahjulik. Veendumaks, et taimed on saanud piisavalt vett, tuleks pista näpp mulda — kui ainult pealiskiht on märg, tuleks kastmist jätkata.

2. Kuumal päeval võib aurustuv veehulk taimedelt kahekordistuda, mis tähendab, et taimed vajavad taastumiseks kaks korda enam vett kui tavapäraselt. Kõige rohkem on kuivaga hädas suurte lehtedega taimed, mis vajavad niisket keskkonda. Paremini peavad kuumusele vastu suured puud ja põõsad, millel on lai juurestik, aga pika põua püsides vajavad isegi puud kastmist.

3. Kasta võiks varahommikul või õhtupoolikul, kui õhutemperatuur on madalam, siis aurab vett ära vähem. Parim aeg kastmiseks on pisut sombune ilm, veel parem on kasta enne või pärast vihmasabinat. Vesi imendub kõige paremini märjas mullas, samas kui koorikuks kuivanud pinnast kasta on keeruline.

Foto Markus Spiske / Unsplash

4. Kasta taimi toa- või õuesooja veega. Enamik aiataimi ei talu külma ega kuuma vett. Eriti kahjulik on jäiselt külm vesi lehtedele, see võib põhjustada haigusi, näiteks jahukastet.

5. Kasta tuleb eelkõige juuri, lehtedelt aurustub vesi kiiresti.

6. Mulla kobestamine ja multši kasutamine aitavad hoida niiskust ja vähendada kastmiskordi.

7. Muru kuivamist ennetab harvem niitmine. Põuanädalatel võiks lasta murul üle 10 sentimeetri kõrgeks kasvada, sest nii loob muru endale ise varju ja takistab kuivamist.

8. Sageli jäetakse niitmisel tekkinud murujääk väetiseks. Kuival ja palaval ajal seda teha ei tasu, sest kuivanud lõikmete lagunemine aeglustub ning tekib oht kõdukihi tekkeks. Kui selline kõdukiht on üle 5 millimeetri paksune, on muru normaalsed kasvutingimused rikutud, tekib vee- ja hapnikupuudus ning muru muutub haigustele vastuvõtlikumaks.