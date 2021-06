FOTOD | Kolm taskukohast ja perspektiivikat suvekodu pealinna külje all

1. Armas metsamaja Vääna-Jõesuu lähedal, 59 000 eurot

Privaatse asukohaga väike suvila Naage külas on ideaalseks paigaks neile, kes soovivad suvesid ja nädalavahetusi veeta linnast eemal, linnulaulu nautides. Suvila asub Tallinna kesklinnast vaid 25 kilomeetri kaugusel ning sinna on mugav jõuda ka peale tööd. 525 m2 suurusel kinnistul võib nautida looduse enda kujundatud haljastust või pista näpud mulda ja tegeleda hobiaiandusega. Suvila on on ehitatud 2018. aastal ning on laitmatus korras. Kogu maja on korralikult soojustatud, seega saab seal aega veeta ka talvel. Mõnusa hubase tunde tekitab toas olev kamin, mis kütab maja soojaks hetkega. Esimesel korrusel asub kööginurk avatud elutoaga ning eraldi pesuruum, teisel korrusel magamistuba.

2. Tsaariaegne talukompleks muinaskülas, 49 000 eurot

Tallinna kesklinnast ca 40 minutilise autosõidu kauguselt Suurkülast leiab ühe perspektiivika talukompleksi. Kinnistu asub muistsel asulakohal ning selle läheduses paikneb muinaseestlase spirituaalne kogunemis- ja ohverdamiskoht "Hiiemägi". Talu on hea maiuspala restaureerimishuvilistele, kes soovivad selle kauni kompleksi endise ilu ja hiilguse taastada. Kinnistul asub elumaja üldpinnaga 193 ruutmeetrit, lisaks 1920. aastal rajatud ait ning pisut hiliemad laut ja saun. Viimane on heas seisukorras ning on juba ise väärtus omaette.

3. Modernistlik suvila Tuulna külas, 75000 eurot

Nõukogude perioodi lõpuaastate modernismi esindav suvila on heas korras ning seda on järjepidevalt hooldatud. Tänu avarale ja läbimõeldud planeeringule võib sellest kerge vaevaga kujundada tõeliselt ägeda ja modernse pesa. Isegi praeguses seisus mõjub see oma ajastutruu miljööga stiilselt. Suvila on soojustatud, elutoas asub kamin ning maja on kasutatav ka jahedamal ajal. 1272 ruutmeetrine krunt annab palju võimalusi ajaveetmiseks, aiapidamiseks või miks mitte ka kõrvalhoone rajamiseks.

