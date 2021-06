Leevaku endise meierei eluhoone, Käru kirik ja Nasva klubihoone pälvisid tunnustuse

Tunnustamise idee sünni juures olnud Hobbiton OÜ ja Eesti Puitmajaliidu endise juhatuse liige Ragner Lõbu kinnitab, et maapiirkondade areng ning eelkõige vanade hoonete taastamine on viimasel kümnendil olnud märkimisväärne. „Sõites mööda Eestit näeme igal aastal üha enam võrratult korrastatud maju ning suurepäraselt keskkonda sobitatud uusi ehitisi,“ ütleb Lõbu ja lisab, et maapiirkonna eripäradest tingitult on need reeglina just puitkonstruktsioonil hooned. „Sageli on sellise töö taga entusiastid, kes on võtnud ajalooliste maamärkide ja piirkonna lugu jutustavate hoonete korrastamise enda südameasjaks ning kes panustavad sinna eelkõige isiklikku aega, vahendeid ja finantse. Et külas oleks elu, on vaja inimesi. Et oleks inimesi, on vaja korrastatud hooneid. On põnev näha, et just läbi selliste ühisprojektide saavad inimesed sõpradeks, tekib külaliikumine ning oma kogukonna tunne, mis on maal elamiseks ülimalt oluline,“ lisab Lõbu.