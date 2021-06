Mida ütleb sinu kohta sinu köögi stiil?

Seetõttu peaks köök sinu enda stiiliga kokku klappima ja seda mitte ainult välisilmes, vaid ka selles plaanis, mis tunde see kasutamisel loob. Milline köök oleks sinu jaoks ideaalne? Leia alltoodud valikute hulgast, mis kõige paremini sinu enda stiiliga kokku sobib.

Klassikaline köök

Traditsiooniline ja elegantne, reserveeritud ja maitsekas, kuid mitte iial igav! Klassikalises stiilsi köök peegeldab inimest, kes teab mida tahab, ega jookse kaasa hetketrendide ja uute suundumustega.

Tänapäevast klassikalist kööki iseloomustab kombinatsioon puidust, traditsioonilistest värvidest ja usaldusväärsetest kaasaegsetest köögiseadmetest, mis toimivad ideaalses harmoonias sinu stiiliga. Sa oled köögis toimetades efektiivne ja korralik — sa ei ole kokk, kes endast segaduse maha jätaks. Sinu süda kuulub maitsvale ja armastusega valmistatud toidule, mis on valmistatud traditsioone silmas pidades ja on sadu kordi läbi katsetatud.

Modernne köök

Energiline, katsetusvalmis ja viimaseid trende järgiv — modernne köök tähendab kõike seda, mis on hetkel moes. Sa ei ole inimene, kes jääks pikalt minevikku meenutama, kuid oskad sellest siiski šnitti võtta. Hindad uusi ja põnevaid materjale, samamoodi ka uusi ja huvitavaid maitseid.

Sinu köök on justkui laboratoorium. Sa pole kokk, sa oled teadlane. Köök on sinu jaoks katsetamise ja uute lähenemiste leidmise mänguväli. Sinu maitselooming on sama põnev kui sa ise, ning kannab endas samasugust ettearvamatut võlu.

Maalähedane köök

Inimese jaoks, kes on sedavõrd rahulik ja pingevaba nagu sina seda oled, on moodsad vidinad nagu Wi-Fi ühendusega külmkapp või häälkäsklustega juhitav mikrolaineahi lihtsalt tüütud ning pole kõike nendega kaasnevat tülinat väärt. Mitte et sa oleksid minevikku takerdunud, ei, seda mitte, lihtsalt su mõtetesse mahub vaid kõige olulisem — maagiline, imetabane toit.