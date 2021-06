Erilised hetked: Synne ja Sandriin naudivad koos kümblustünni mõnusid

Üks paljudest, kes on nautinud Lingalaidi kümblustünne, on lauljatar Synne Valtri, kelle meelest eksivad need, kes arvavad, et kümblustünn on kasulik vaid ihule. „Minu meelest on lõõgastumine tünnisaunas pigem hingerituaal,“ mõtiskles ta. „Pole midagi mõnusamat, kui lõõgastuda heade sõpradega või lähedastega kümblustünnis, sest meie kõigi elu on olnud viimasel ajal väga stressirohke ja me kõik võiksime lasta ennast hellitada.“

Eriti naudib Synne ühiseid hetki oma tütre Sandriiniga, kellega veemõnusid nautides saab pikad jutud maha pidada. Rääkida on neil aga palju, sest Synne ja Sandriin, kes muide soovib saada tulevikus tele- või helirežissööriks, on ka parimad sõbrannad.

Kuid kümblustünn pole Synne sõnul pelgalt mõnus lõõgastumiskoht suveõhtutel, vaid päeva võib ka alustada lõõgastava veeprotseduuriga, nautides hommikukohvi hoopis kümblustünnis. „Kujutage ette, mis tunne on aias hommikul läbi kastemärja rohu kõndida tünnisauna juurde ja alustada päeva seal,“ rääkis ta.

Hingele hea, ihule veel parem

Synne sõnul on kümblustünn suurepärane vaimu turgutaja, ent kas teadsite, et Lingalaidi kümblustünnid mõjuvad suurepäraselt ka tervisele? Soojendatud õhumullide ülespoole liikumine kindlustab kogu keha masseerimise ning rikastab vereringesüsteemi hapnikuga, ning see pole mitte ainult lõõgastav, vaid ka organismile kasulik. Lõõgastumine tünnisaunas kulutab korralikult kaloreid (u 280 cal/h), olles seega nii tselluliidivastase, salendava ja kui ka rasva põletava toimega.

Samuti on taoline kodune spaa kasulik närvisüsteemile ja vereringele, sest soojas vannis tõuseb hingamis- ja pulsisagedus, kuid langevad vererõhk ja lihastoonus. Temperatuuri kõikumine ergutab autonoomset närvisüsteemi ning tugevdab veresoonkonda ja organismi vastupanuvõimet. Samuti aitab see kehast väljutada jääkaineid ning puhastada nahka, muutes selle siledamaks. Soojaveevannist on abi ka une- ja ainevahetushäirete korral ning kõik eelöeldu toimib tõhusa stressileevendajana.