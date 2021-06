TEE ISE | Puidust kast, kus lilli ja juurvilju kasvatada

3. Taga liigveele äravool. Taimed vajavad konteineris kasvades korralikku drenaaži, liigveel peab olema võimalus kastist välja pääseda. Lippidest põhjaga kastide puhul toimub mulla kuivenemine reeglina üsna kiiresti – teinekord liigagi kiiresti, kuid sellest räägime juba järgmise sammu juures. Tihedamalt kokkunaelutatud laudadest kastid võivad vajada põhja aukude puurimist. Kiireks drenaaži piisavuse testimiseks täida kast veega ja vaata, kui ruttu see kuivaks voolab. Kui kast tühjeneb kiiresti, on kõik hästi ja võid istutama asuda. Kui aga vee välja nirisemine võtab pikalt aega, siis tuleks enne istutama asumist kasti põhja mõned äravooluaugud puurida.

1. Vali välja sobiv kast. Kui plaanid kasvatada ürte ja üheaastaseid suvelilli, siis peaks kast olema vähemalt 30 sentimeetrit sügav, püsikute ja köögiviljade jaoks aga vajad ideaalis vähemalt 45 sentimeetri sügavust kasti. Eelista tugevaid puidust kaste ning kasutatud kastide puhul jälgi, et need oleksid heas seisukorras. Kui plaanid kasvatada söödavaid taimi, siis väldi värvitud või keemiliselt töödeldud kastide kasutamist. Laiemate liistuvahedega kastide puhul eelista selliseid, mille liistude vahe pole suurem kui 5 sentimeetrit, vastasel juhul hakkab kastis kasutatav vooderdus vahedest välja pressima ega jäta just kõige kenamat muljet.

Puidust kastid on populaarne lahendus maitsetaimede, maasikate, suve- ja sibullillede kasvatamiseks, sest need näevad terrassil imearmsad välja ega nõua suuri väljaminekuid. Kui laudadest kasti meisterdamine ei ole sinu rida, siis võid selleks kohandada ka mõne puuviljakasti. Aiasaaduste kaste on reeglina kahte tüüpi – suurte lipivahedega kergemad kastid või laiadest puidust lippidest tihedad kastid. Siin on sulle mõned juhtnöörid mõlemat tüüpi kastidest kena istutusanuma kujundamiseks, nii et lilled, köögiviljad, ürdid ja marjad end seal mõnusalt võiksid tunda. Artikli lõpust leiad ka õpetliku video, kus näidatakse ette, kuidas ise nullist kast valmis ehitada. Aga esmalt lihtsamate lahenduste juurde:





4. Vooderda kast. Sõltuvalt sellest, milline kast sul kasutada on ja kuidas sa seda täpsemalt kasutada soovid, tuleks kast vooderdada. Suurte lipivahedega kastid vajavad voodrit, mis hoiaks mulla kastis ega laseks veel kastist otse välja voolata. Tihedamad kastid mulla kastis hoidmiseks vooderdust ei vaja, kuid ka nende puhul võib kasu olla kilevooderdusest (mille põhja on drenaažiks augud tehtud), mis liigse niiskuse kastiseintest eemal hoiab ning aitab vältida kasti läbi mädanemist.

Vooderdamiseks kasuta tugevamat kilet või plastikaati (torka põhja mõned drenaažiaugud), geotekstiili, paksemat kotiriiet või kombinatsiooni tugevast plastikust ja kotiriidest. Vooderda nii kogu kasti sisemus. Lõika see mõõtu ning klammerda või naeluta kindlalt paika.

Plastikust vooderduse (või plastik + kotiriie) kasutamise eeliseks on see, et tänu sellele püsib pinnas kauem niiske ning ühtlasi aitab plastikvooderdus ennetada puidu mädanemist. Plastikvooderdus pole hea sel juhul, kui plaanid väga päikeselises kohas köögivilju kasvatada, sel juhul võib plastikust mullapinnasesse kahjulikke aineid lekkida. Kotiriie näeb lipivahedes kena välja, kuid kestab reeglina vaid ühe hooaja, vajades seejärel uue vastu vahetamist.

5. Täida kast istutusmullaga. Täida kast värske istutusmullaga ja kui soovid taimedele rammusamat toitu pakkuda, siis just nüüd on hea hetk mullale komposti lisamiseks. Kontrolli veel korra üle drenaaž ja jälgi, et vooderdus liigveel välja nõrguda lubaks. Vala kasti vett ja kui see ära ei voola, siis võib-olla pead vooderdusse mõned augud lisaks tegema.

6. Istuta taimed. Säti taimed õrnalt mulda ning mulda need ka külgedelt. Kui plaanid taimed seemnest kasvatada, niisuta muld ning istuta seemned pakil soovitatud sügavusele. Kasta taimealgeid või seemneid rikkalikult ning tõsta kast taimedele sobivate valgustingimustega kohta.

Istutuskasti dekoratiivelemendina kasutamine