Häid nippe, kuidas vannitoa klaaspinnad säravpuhtaks saada

Kare vesi ja seebijäägid mõjuvad klaaspindadele söövitavalt. Sellepärast on lihtsam asju jooksvalt korras hoida ja dušikabiini pärast igat kasutuskorda kergelt puhastada kas aknakaabitsa või mikrofiiberlapiga. Aknakaabits on klassikaline vahend vee ja mustuse puhastamiseks siledatelt pindadelt. Saadaval on erineva disainiga tooteid, kuid tegelikkuses töötavad nad kõik ühtmoodi ja väga palju raha pole seega mõtet sellele kulutada. Mõnedele sobib veeplekkide ja seebijääkidega võitlemiseks aga kõige paremini mikrofiiberlapp. Lapp jõuab hõlpsasti ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Pärast iga kasutuskorda vääna lapp korralikult välja. Kord nädalas tasub lapile teha masinpesu.