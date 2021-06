Viis nippi, mille abil sääsed koduaiast minema peletada

2. Istuta aeda taimed, mis sääskedele ei meeldi. Kui tegu on suurema aiaga, siis üksikutest taimedest loomulikult ei piisa, et sääski territooriumilt eemale tõrjuda. Pigem ümbritse putukate jaoks emabeeldivate taimedega oma terrass või grillinurk, kus suvel rohkem aega veedad. Üheks selliseks taimeks on sidrunhein, mida kasutatakse ka paljudes sääsetõrjevahendites. Efektiivsed sääsepeletajad on ka mitmesugused maitsetaimed nagu rosmariin, basiilik ja tüümian, mis eritavad tugevat eeterlikku aroomi. Leevendust pakuvad ka piparmünt, lavendel ja sidrunmeliss.

3. Kui õhk on sääseparvedest must, võib kasutada ka spetsiaalseid säästetõrjemasinad või lampe. Siiski püüa võimalusel vältida kangeid mürke. Keemilised sääsetõrjevahendid tekitavad kahju tervetele ökosüsteemidele. Tõhusad sääsepeletajad on ka looduslikud ja eeterlikud õlid, mida võid söögilaual julgelt aroomilambis kasutada, ilma et peaks kartma ohtu tervisele. Ka endale võib baasõlis lahjendatud eeterlikke õlisid peale määrida, kuid et nende miinuseks on kiire lahtumine, siis tuleb end iga natukese aja tagant lõhnava õliga uuesti kokku määrida. Efektiivsemad sääsepeletajad on sidrunheinaõli, eukalüptiõli, lavendliõli, kaneeliõli, rosmariiniõli, seedriõli, piparmündiõli, nelgiõli, geraaniumiõli, tüümianiõli, männiokkaõli, basiilikuõli, köömneõli ja teepuuõli. Ka tasub teada, et osad lõhnad meelitavad just sääski kohale — näiteks tasub väljas tegutsedes vältida lillelõhnalisi parfüüme ja kehakreeme. Abiks on ka valgete riiete kandmine.