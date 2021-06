ENNE JA PÄRAST | 200 aastat vana maakodu sai uue ja moodsa kuue

Iseõppinud disainer Tom Givone pani käed külge lagunenud hoonele Eldredi väikelinnas New Yorgi osariigis ja renoveeris selle suursuguseks elamuks. Disaineri sõnul oli maja justkui uppuv laev, mille ta viimasel hetkel päästis. Maja renoveerimine ja lisaehitus võttis kokku neli aastat. Tänaseks on hoone korrastatud ja selle kunagine ilu on koos mõne modernse lisandusega kenasti esile toodud.