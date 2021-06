Kümme taime, mis su aia imeliselt lõhnama panevad

Tekstuur, värvid ja hooajalisus on kõik väga olulised aspektid, kuid tihti jäävad lõhnad aiakujunduse juures tähelepanuta. Imelised aroomid aga lisavad aiale rikkalikust ja annavad aianaudingutele täiesti uue mõõtme. Isegi kui aed pole suur, on ikkagi võimalik lõhnavate taimede luksust nautida. Paiguta need kohtadesse, kus nad kõige paremini esile tulevad, näiteks peaukse juurde pottidesse, teeradade äärde, kus sa mööda minnes neile kergelt vastu puutud ja nii nende lõhnad vallandad, või akende lähedusse, nii et õrn tuulehoog nende magusa lõhna sulle tuppa kätte toob.

Katseta aiale rikkalikkuse ja lõhnade lisamiseks mõne (või mitme) imeliselt lõhnava taimega.

1. Rand-kivikilbik

Selle üheaastasse õrna lillekese tillukesed õied meelitavad ligi tolmeldajaid. Rand-kivikilbik on kaunis lisand pottidesse, aknaid ääristavatesse lillekastidesse ning rippamplitesse, samuti sobib see õitsvaks pinnasekatteks kiviktaimlasse. Kasvab hea meelega nii täispäikses kui poolvarjus.

Katseta järgmiste sortidega: