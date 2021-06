Kui pole mesilasi, pole planeedil elu — seitse viisi, kuidas muuta oma aed mesilastele sõbralikumaks kohaks

Einsteini arvutust on tuhandeid kordi kinnitanud ka kõik teised teadlased. Ilma mesilaste tolmutamiseta surevad välja õistaimed, kõik inimese söögi kultuurid, seejärel farmiloomad ja lõpuks ka inimene ise.

On midagi lihtsat, mida me saame igaüks ise oma aias teha. Mastaap on küll väike, aga meid ja meie aedu on väga palju. Siit leiad mõned lihtsad soovitused, kuidas muuta oma eriti korras iluaed natukene põnevamaks enda jaoks ja väärtuslikuks elukeskonnaks mesilaste jaoks. Boonusena saad saad järgnevatel aastatel kingituseks maksimaalsed saagid kõikidelt oma viljapuudelt, marjapõõsastelt ja kasvuhoonekultuuridelt. Ja tasub ka teada, et mesilasi pole põhjust karta — kõik metsikud mesilased ja erakmesilased on inimesele ja lastele täiesti ohutud. Maamesilased küll suudavad teoreetiliselt nõelata aga teevad seda ainult väga ekstreemses olukorras. Nende torge pole sugugi valusam kui kodumesilase torge. Maa-mesilasi võib isegi julgesti pihku püüda ja õrnalt ilma pigistamata peos hoida ja nad ei nõela ka selle peale. Aga nüüd nippide juurde, mille abil mesilinnud oma aeda meelitada!

1. Kõige tõhusam ja praktilisem on paigaldada aeda mesilase ja kiletiivaliste majad, sest neid asustavad putukad kõige meelsamini ja nad kestavad palju aastaid.

Võid mesilindude hotelli omale osta, aga ka ise teha. Näiteks võid võtta tammepuust või saarepuust klotsi ja puurida sinna sisse erineva läbimõõduga auke (mitte lõpuni läbi). Augud võivad olla alates 5mm kuni 10mm läbimõõduga. Samuti võid siduda kokku pundi peenikesi bambuse varsi. Riputa need majad näo kõrgusele päikesepaistelisele kohale.

Kui koht neile sobib, siis kolivad sinna sisse nn üksikmesilased ehk metsikud mesilased. Need on sellised väikesed mesilased, keda me tavaliselt ei märka ja kes elavad mitte suurte kolooniatena, vaid üksikute peredena. Paraku sõltub just nende mesilaste tolmeldamisest kogu planeedi taimestiku ja ka inimkonna saatus.