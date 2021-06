FOTOD | Lummav kodu endises viinaköögis

Põneva ajalooga hoone korrastamisega alustasid maja praegused omanikud juba 1990ndatel aastatel, kui tööstushooned ei olnud pooltki nii trendikad ja ihaldusväärsed pinnad, kui praegu. Maja sisustust on selle aja jooksul kaasajastatud, kuid võluvalt boheemlaslikust interjöörist leiab ka aastakümnete taguseid valikuid, mis toimivad igati stiilselt ja värskelt tänaseski päevas.

Interjööris segunevad erinevad ajastud ning sealt leiab nii skandinaavia disainiklassikat kui ka antiikset talumööblit. Tulemus on eklektiline ning mõnusalt boheemlaslik.

Lagede taastamisel on kasutatud naturaalset puitu. Seinad on vaba käega krohvitud ning seda mitte kõige püüdlikumalt, et säilitada ajastutruu tunnetus ning vältida "euroremondile" omast käekirja.