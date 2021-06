Milline küttesüsteem uude majja valida?

Plussideks on suhteliselt odav hind, sõltumatus elektrikatkestustest ning parem siseõhu kvaliteet: ahjuga kütmine ei kuivata õhku nii palju nagu kesk- või elekterküte. Miinuseks on töömahukus: puid peab tassima, kuskil ladustama, käsitsi katlasse tõstma või ahju panema, katelt on vaja töökindluse tagamiseks puhastada.

Maaküte on väga mugav ja igakuine küttekulu on madal. Selle küttesüsteemi paigaldamine on aga kulukas ja päris igale poole seda paigaldada ei saa. Arvestada võiks ka põhimõttega, et mida suurem maja, seda efektiivsem on maasoojuspumba kasumlikkus ning seda lühemaks jääb tasuvusaeg. Samuti on soojuspump seda tõhusam, mida madalam on küttesüsteemi temperatuur, mistõttu sobib see eelkõige majale, kus on põrandaküte või radiaatorid.