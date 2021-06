FOTOD | Helge ja valge kodu katusekorrusel

Korterit läbivaks tooniks on särav lumivalge, mis kaotab ruumist ära varjud ja pimedamad kohad. Et liigset steriilsust vältida, on sisustus valitud just tumedamates toonides. Illusiooni kõrgemast laest aitavad luua sujuvad üleminekud ning ühtlane materjalikasutus.

Katuseviilu alla rajatud kööki on sisse toodud pisut meeleolukaid mustreid. Siiski on põhjamaises värvivalikus jäädud tagasihoidlikuks, et lasta valgel mõjule pääseda.

Kuigi pretensioonikas ruum ei luba seintel köögikappe kasutada, pole sahtlitest ja riiulitest sugugi puudust. Elutoa ja köögi vahele on rajatud pisike ja nutikas saareke, mille ühele poole on planeeritud mugav istumiskoht ning teisele praktilised sahtlid.

Köögi ja elutoa vahel asuvasse tsooni on sisse seatud suur söögilaud kuuele. Kui interjöör on viimistletud valge krohvi ja naturaalse heleda puiduga, siis tume metall lisab ruumile sügavust ja omapära.

Elutoaski on mõeldud iga detaili valides sellele, kuidas ruumis valguse mõjuvõimu esile tuua. Loobutud on kardinatest ning mööbel on valitud võimalikult hele. Diivanilaudade valgustpeegeldavad klaaspinnad on samuti nutikaks viisiks, kuidas aknast langev loomulik valgus kenasti mänglema panna. Robustse teleri asemel on siin õhuke ja kaasaegne seinale kinnituv lahendus, mis toimib ka dekoratiivse seinapildina ega lasegi aimata, et tegu on tegelikult televiisoriga.

Õhuline magamistuba järgib samuti printsiipi “vähem on rohkem“ — ei mingit ülearust mööblit ega kogukaid kappe. Garderoob on sisse seatud valge kardina taha ning hubasust lisab oskuslik tesktiilivalik.

