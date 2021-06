Kuidas valida funktsionaalne ja interjööri toetav valgustus?

Kadri Hiibus Lampardist julgustab valgustuse planeerimist alustada varakult. Ideaalses olukorras saab valgustite asukohti veel ise määrata ning sel juhul tasub kindlasti konsulteerida valgusdisaineriga, et valgustite asukohad ja kogused toetaksid ruumi arhitektuuri ja kasutust. Ühtemoodi ebamugav on viibida nii liialt pimedas kui ka liialt valges ruumis.

Kuigi uusarendustest on tihtipeale valgustite toitekohad juba paigas, on spetsialistide abiga siiski võimalik luua nutikas ja isikupärane valguslahendus. Seejuures pole põhjust välistada maailmakuulsate tootjate valgusteid. Tasub meeles pidada, et tuntud bränd ei tähenda alati kallist hinda, kuid kindlasti tähendab kvaliteetset toodet ja ka hilisemat järelteenindust.

Siinivalgustus ei ole sisekujunduses kindlasti ainult hetkemood. See on praktiline ja paindlik lahendus kohtadesse, kus ruum vajaks rohkem valgusteid, kui on toitekohti. Valgusteid saab siinile alati juurde lisada ning siinilt võib toite tuua isegi rippvalgustile. Pildil on näha Poola valgustitootja Aqform siinivalgustid. Aqform on tuntud kõrge tehnilise võimekuse ning mõistliku hinnataseme poolest.