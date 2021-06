Uuenduslikud lahendused katuseparkla ehitamiseks

Pööratud katustele paigaldatakse tavaliselt plastist soojustuskiht, kuid nende materjalide nõrkuseks on suur lubatud deformeerumine kuni 10% ulatuses. See tähendab, et täisliiklusega katusel võib soojustuskiht deformeeruda, mis tekitab katuse ülemistes kihtides sisemisi pingeid. Need pinged mõjutavad omakorda viimistluskihti, võivad tekitada pinnakattesse pragusid ning seeläbi suurendada katuse hooldus- ja remondikulusid.