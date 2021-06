Uudne lahendus interjööris – elastne ja mürasummutav põrand

Polüuretaanpõrand on praktiline eelkõige avalikus ruumis – seda tüüpi põrandakate on saanud sooja vastuvõtu nii Eestis kui ka Soomes ning leidnud kasutust väga paljudes ühiskondlikes interjöörides alates koolimajadest-lasteaedadest ja raamatukogudest ning lõpetades kohvikute ja kontoriruumidega. Sobivad nad kõikjale, kus on soov saavutada visuaalselt puhas ja vuugivaba pind. Lisaks pakub see põrandakattematerjal tohutuid võimalusi mängida värvi, tekstuuri ja mustriga ning sobitada põrandaid kergemini kokku teiste ruumielementidega. Ühevärviliste pindade kõrval on võimalik kombineerida erinevaid värve, aga ka näiteks looduskivile ja marmorile omaseid mustreid. Ka koduses interjööris on polüuretaanpõrand teretulnud lahendus – seda eriti suuremates köökides ja söögitubades, kus on soov saavutada ühtlane põrandapind, mis näeks välja viisakas ja esteetiline, kuid mida oleks kerge hooldada.