Kuidas vabaneda kasvuhoones pesitsevatest kahjuritest?

Kasvuhoone karilane on u. 2mm pikkune valgete jahuste tiibadega lendav putukas. Karilased ja nende vastsed toituvad taimemahlast ning munevad enamasti lehe alumisele pinnale.Üheks tunnuseks on see, et taime puudutades või kergelt raputades tõuseb lehtedelt lendu terve karilaseparv, kes õige pea lehtedele tagasi laskuvad. Karilaste olemasolus veendumiseks ja tõrjeks sobivad ka kollast värvi liimpüünised, massilise esinemise korral on keemiline tõrje vältimatu.