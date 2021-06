TASUB TEADA | Millised on meie koduaia mürgisemad taimed?

Mitmed teisedki amarüllilised (lisaks nartsissile ka lumikelluke) ja liilialised (märtsikelluke, püvilill, tulbid) sisaldavad väga mürgiseid alkaloide. Need taimed tekitavad nahaärritust, samas võib taimeosade söömine lõppeda surmaga. On selge, et täiskasvanu neid taimi suhu ei pane, kuid lapsed võivad lehti näksida. Esmaabiks pesta nahka voolava vee all, kutsuda esile oksendamine, anda aktiivsütt ja viia kannatanu kiiresti arsti juurde.

Priimulad võivad põhjustada tugevat sügelevat villilist nahaärritust, mis ilmub mõni tund kuni paar nädalat pärast lilledega kokkupuutumist. Reaktsiooni põhjustavad priimula lehtede alumisel pinnal ja varre asuvad karvakesed. Inimeste tundlikkus priimula vastu on erinev. Mõni võib lillede eest pikemat aega hoolitseda, ilma, et nahakahjustus tekiks. Mõnel võib allergiline reaktsioon välja lüüa ainuüksi kokkupuutest esemega, näiteks noa või ukse käepidemega, mis on määrdunud priimula karvakeste mahlaga.

Ühed mürgisemad taimed on sibullilled , mis pakuvad aias silmailu varakevadest sügiseni. Praegu, kui on parim aeg sibullilledega tegeleda, tasub tähelepanu pöörata nende hooldamisega seotud ohtudele. Näiteks kokkupuutest kuivade hüatsindisibulatega võib tekkida nahasügelus ja mõnikord ka põletik, mida põhjustavad lillesibulatel leiduvad kaltsiumoksalaadi kristallid. Seetõttu on enne hüatsindisibulatega toimetamist soovitav kummikindad kätte tõmmata. Peale aiatöid tuleb käed ja töövahendid viivitamatult pesuainega puhtaks pesta.

Nahaärritust ja isegi -põletikku võivad põhjustada ka krüsanteemid, geraaniumid, karikakrad ja pojengid. Eriti põhjalikult tasub käsi pesta pärast oleandrite hooldamist, sest oleandri lehtedest ja vartest väljuv mahl on mürgine.

Ühed mürgisemad aiataimed on sügislilled (Colchicum). Need sisaldavad mitmeid mürgiseid alkaloide, nagu kolhitsiini ja kolhamiini, mida leidub kõige enam taime sibulates ja seemnetes. Mürgistustunnused ilmnevad alles mitme tunni möödudes, tekib surmahirm, kõrvetustunne suus ja kurgus, neelamishäired, tihe urineerimisvajadus, valud maos, õhupuudus. Kujuneb tsüanoos, pulss on kiirenenud, surm saabub hingamislihaste halvatuse ja südametegevuse lakkamise tagajärjel. Esmaabiks anda aktiivsütt ja toimetada kannatanu kiiresti arsti juurde.



Foto: Sügislilled, Pixabay

Väga mürgine on ka Eestisse sissetoodud sinine käoking (Aconitum napellus), mille kõik osad on mürgised, eriti risoom, mis sisaldab surmavalt mürgist alkaloidi akonitiini. Ainuüksi selle taime murdmine võib põhjustada mürgistuse, sest tema mahl tungib läbi naha, tekitades lööbe. Mürgistussümptomiteks on tuimustunne suus ja kurgus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, millele võib järgneda südame- ja hingamislihaste halvatus. Esmaabiks tuleb kannatanule anda aktiivsütt, hoida ta soojas ja toimetada kiiresti arsti juurde. Paljud taimed on ohtlikud just lastele, kes kipuvad sööma taimede mürgiseid vilju.

Foto: Pixabay

Nii aias kui prahipaikades võib kergesti kokku puutuda väga mürgiseid alkaloide hüostsüamiini ja skopolamiini sisaldava koera-pöörirohu (Hyoscyamus niger) ja hariliku ogaõunaga (Datura stramonium). Mõlema taime puhul on mürgistustunnusteks suu kuivus, nahapunetus, hallutsinatsioonid ja krambid, lisaks halvatus koera-pöörirohu ning pupillide laienemine ogaõuna mürgistuse korral.