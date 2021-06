Seitse mööblieset, mida sisekujundajad soovitavad elamises vältida

1. Magamistoakomplektid

Iseenesest võib ju olla mugav osta korraga ühest sarjast voodi, öökapp, kummut ja ehk ka riidekapp, kuid on vähe tõenäoline, et kõik need esemed just sinu ruumi suurusega ideaalselt sobivad. Kui tegu ei ole just peensusteni läbimõeldud tippdisainiga, mõjub liiga üheülbaline mööbel ka raskelt ja igavalt.

Sisekujundaja nipp: kombineeri omavahel erinevaid mööbliesemeid ning lähtu mööbli valikul magamistoa mõõtmetest. Erinevaid materjale omavahel sobitades on tulemus mitmekihilisem ja põnevam.

2. Suured sektsioonkapid

Kuigi suurde sektsioonkappi on mugav asju peita ja see mahutab tõepoolest palju, muudab see toa üldilme kohmakaks. Mõtle läbi, kas sul on ikka nii palju asju vaja ja kas tahad telekast filmi nautides ka iga päev suuri seinakappe vaadata?

Sisekujundaja nipp: Ruum mõjub avaramalt ja õhulisemalt, kui vädid liiga suurt ja silmatorkavat mööblit. Püüa mahutada asjad panipaikadesse või kappidesse ning hoia puhkeala võimalikult lihtne ja liigsetest esemetest puhas.

3. Klaasist lauad

Klaasist laudu on lihtne puhastada ja seetõttu on nad ka paljude lemmikuteks. Sisekujundajad aga enamasti väldivad läbipaistva klaaspinnaga mööblit, sest ruumis puudub neil igasugune visuaalne mõju. Lisaks on nad ka ohtlikud ja seda eriti lastega peredes.





Sisekujundaja nipp: Kui soovid läikivate ja valgustpeegeldavate pindade abil ruumile avarust ja helget meeleolu luua, katseta parem peegleid. Lisaks sellele, et nad panevad valguse liikuma, muudavad nad ka ruumid visuaalselt suuremaks.

4. Hiiglaslikud diivanid

Hiigelsuur diivan, kuhu terve pere vajaduse korral magama mahub, on küll mugav ja mõnus mööbliese, kuid kaunistab ainult korraliku suurusega ruumi. Pisikesse tuppa surutuna mõjub see kummaliselt ja ei lase toal “hingata”.

Sisekujundaja nipp: Ühe ülemõõdulise diivani asemel vali keskmises suuruses diivanile täienduseks paar põnevat tugitooli. Nii saad rohkem ruumiga mängida, kaotamata istekohti.

5. Baarikärud