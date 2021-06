Kui kodu lõhnab puhtusest: müügile tuli esimene meeldivaid aroome levitav robottolmuimeja

COVID-19 pandeemia on ilmselgelt kogu maailmas robottolmuimejate töösust positiivselt mõjutanud. Aastateks 2020 kuni 2027 prognoositakse nende seadmete turu kasvu 22% võrra aastas, saavutades 2027. aastaks 12,1 miljardi dollari väärtuse. Selle hüppe taga on suuresti pandeemia ajal suurenenud robottolmuimejate nõudlus, mille põhjuseks on inimeste soov, et kodu ja töökeskkond oleksid puhtamad. Inimesed eelistavad nüüd üha enam elada hügieenilises kodus, andes rohelise tee just tehnoloogiliselt ajakohastele kodumasinatele. Ka robotite suuremal imemisvõimususel on märkimisväärne mõju. Samuti on oluline võimalus puhastada ilma inimese sekkumiseta, sest näiteks uusimatel robottolmuimejatel ECOVACS on lisaks iselaadimisfunktsioonile ka tolmumahuti isepuhastumise võimalus, mida tehnikahuvilised kliendid kahtlemata hindavad.