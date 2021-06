Üllatavad põhjused, miks on tülikast umbrohust nii keeruline vabaneda

Mõned umbrohud on üheaastased, mis ilma seemneteta edasi ei levi ja nendega on lihtsam toime tulla, teised aga on väga agressiivsed püsikutest edasilevijad. Seetõttu on oluline umbrohtusid tunda ning osata neid varakult kindlaks teha. Siin on mõned levinumad põhjused, miks umbrohi end su aias koduselt tunneb.

1. Liiga vähe taimi. Looduses jalutades kohtame enamasti rikkalikku ja mitmekülgset taimestikku. Et loodus tühja kohta ei salli, tahab ta, et viimnegi viljakas maalapikene oleks taimestikuga kaetud. Nii tasub ka oma aeda rohkem taimi tuua. Eriti head on pinnakattetaimed, mis täidavad tühjad kohad kõrgemate taimede vahel nii, et umbrohuseemikutel poleks võimalik kanda kinnitada. Keskmise kõrgusega taimed nagu kõrgemad kõrrelised ja õitsvad püsikud kaitsevad pinnast liigse päikeselõõsa eest. Erinevas suuruses puud ja põõsad annavad aiakujundusele viimase lihvi ning aitavad umbrohtu aiast eemal hoida.