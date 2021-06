Aednik annab nõu, kuidas ja milliste ronitaimedega aed kauniks muuta

Taime tuntakse rahvasuus puukägistajana, sest ta armastab oma võrsed tihedalt puu ümber kasvatada. Küll aga on tselaster täiesti omal kohal tööstuslike objektide või piirete haljastamisel. Hea näide on Helsingi Läänesadamas paikneva tollilao piirdeaed, mille tugipostid on varjatud tselastritega. Analoogsete objektide haljastamiseks on tselaster piisavalt tagasihoidlik ning delikaatne ega põhjusta eriti suurt töömahtu lehemassi koristamisel sügiseti. Kasvab hästi päikeselisel kuni poolvarjulisel kasvukohal, kuid kehval pinnasel ei taha edeneda. Tal on sireli lehtedega sarnased lehed ja vähemärgatavad rohekad õied. Viljadeks on ereoranžid kuprad, mis on mürgised. Kuna on kahekojaline taim, siis sügisel me tema vilju ei näe.