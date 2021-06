Viis levinumat probleemi vannitoas. Kuidas neid parandada?

1. Dušiotsikust ainult niriseb vett

Ajab ikka närvi küll — lähed duši alla ja vett ainult niriseb. Suure tõenäosusega on dušiotsiku avad katlakivi täis ja seepärast tuleb vett ainult mõnest. Õnneks on lahendus odav ja keemiavaba, saad kasutada ainet, mis on igas majapidamises tavaliselt olemas, ja see on tavaline äädikas.

1. 30%-line äädikas tuleb lahjendada umbes 5-7%-liseks äädikalahuseks.

2. Võta väike terve kilekott ja täida see poolenisti äädikalahusega.

3. Seo see kott dušiotsi ümber nii, et dušiotsiku augud oleksid äädikalahuse sees, rohkem pole tarvis. Või teine viis — keera otsik vooliku küljest lahti ja pane see kotti.

4. Kinnita kott kindlalt kas nööri või kummiga.

5. Jäta otsik kotti paariks tunniks või ööseks.

6. Seejärel eemalda kott ja pese otsik leige vee all puhtaks ning nühi harjakesega, kui vaja on.

Pärast seda protseduuri on otsik jälle töökorras.

Foto: Unsplash

2. WC-poti prill-laud logiseb

On mitu võimalust, miks prill-laud logiseb. Kui WC-poti prill-laud logiseb ja on viltu peal, on asi enamasti selles, et poldid ja kruvid, millega prill-laud poti külge käib, on lihtsalt halvasti kinni. Pingulda need üle. Teine võimalus on, et prill-laua hinged on katki või on see ise kuskilt katki. Tavalised prill-lauad on standardmõõdus ja suhteliselt taskukohased. Kui hinged või prill-laud ise on katki, vaheta prill-laud välja.

3. Duširuumi või vanni libe põrand

Libe põrand kujutab endast ohtu just vanematele inimestele, aga ka teised võivad endale seal viga teha. Mõistlik oleks sel juhul vanni või dušinurka installeerida vannitool. Saab osta sellised toole, mida annab seinale paigaldada ja mis käivad kokku — kui duši all parasjagu kedagi ei ole, siis klapid selle seinale uuesti kokku, sedasi on see mugav ja võimaldab kasutust ainult siis, kui vaja. Teine võimalus on panna põrandale nakkuv kummimatt või mõni kergelt kuivav vannitoavaip.

Foto: Shuttestock

4. Vesi ei lähe alla