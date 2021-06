Värvikamast värvikam — kodu, kus rohkem on rohkem

Armastan puhtaid, selgeid ja kirkaid värve, lillelisi, mummulisi, loomade-lingudega jms mustreid. Romantilised mustrid ja helged-selged-kirkad värvid köidavad. Minu jaoks peab olema kodus rõõmus atmosfäär — ma pean tulema koju ja see peab mind kuidagi laadima. Pruunid ja beežid toonid ei tekita minus emotsioone. Olen alati kõigile öelnud, et kui ma tahan rahulikku ja neutraalset pruuni-beeži-valget interjööri, siis lähen paariks päevaks hotelli. Minu kodus (ja ka riietuses) domineerivad lisaks värvidele ka pitsid-satsid, rohked aksessuaarid jms. “More is more!” võiks selle kohta öelda.

Ma sulan igal pool poodides, kus müüakse armsaid pehmeid tõetruu välimusega loomakesi või linnukesi ning kohe pean neid endale ostma. Ja alati vähemalt paarikaupa — mul on selline kiiks, et muidu on neil üksi kurb. Ja niimoodi on mul igal pool kas lillede vahel mingid linnukestepaarid kudrutamas või kuskil suure kunstlilledega vaasi kõrval rebaseema kutsikaga piilumas.

Mind inspireerivad erinevad asjad, vahel saab kogu inspiratsioon alguse ühest väikesest esemest ja siis lähebki mõte lendama. Minu üks põhiteese on olnud see, et ka pisikesed ilusad asjad — nõud ja väikesed vidinad — peavad olema nähtaval. Milleks hoida ilu kapis ja võtta seda välja vahel harva vaatamiseks! Ilu peab olema kogu aeg näha, selleks ta ju loodud ongi. Seepärast olengi hoolega valinud endale klaasustega vitriinkappe, lahtisi riiuleid, palju lauakesi jms, et kogu kaunidus oleks eksponeeritud. Samuti inspireerib mind loodus — mul on palju kunstlilli lisaks päris taimedele — kõike saab omavahel miksida ja see annab omakorda inspiratsiooni juurde.

Mulle on alati meeldinud värvid ja mustrid nii ehetes, riietuses kui ka kõiges muus. Võimalik, et see on pärit minu vanaisalt, kes oli küllalt tuntud eesti kunstnik — Ülo Teder. Tema maalid on mul ka kodu seintel ja küllap ma temalt muudki peale maalide pärinud olen.

Maia-Liisa: Tegemist on ridamaja boksiga, ruumi on seal ametlikult 114 m2. Teise korruse ehitasin välja paar aastat tagasi — varem oli seal lihtsalt pööning. Kuna ametlikult elamispinnana ei arvestata madalamat kõrgust kui 160 cm, siis on tegelikult veel hulk ruutmeetreid, mis on katusealuse tõttu madalamad kui 160 cm. Sealt lisandub sellist vahvat pinda, mida loominguliselt kasutada. Need madalamad osad ongi just toredad — sinna saab paigutada igasuguseid olulisi ja mitteolulisi vidinaid Kuigi — kõik vidinad on minu jaoks olulised — nad moodustavad sellise toredalt hektilise terviku. Mitte miski ei ole kuskil juhuslikult.

Esemed olen ostnud sageli emotsioonide ajel, lihtsalt näen midagi poes ja tean, et see on nn minu oma ja kuulub minu koju. Mul on kodus palju vanemapoolset portselani jms, mida olen kas kogunud või pärinud vanaemalt. Asjadega on nii, et kui miski ikka kuskil poes kõnetab, siis ta tegelikult ka sobib mu kodu ülejäänud miljööga, ei pea pead murdma, et kuhu ma ta küll ometi panen. Vahel on ka nii, et istun kodus ja näen, et vot sealt lauanurgalt või põrandalt on miski puudu. Ja siis lähen seda “miskit” otsima. Ja uskuda võib — ma leian selle. Isegi kui ma alguses veel ei tea, mis see olema peaks.

Mööbliga on nii, et seda on nii ise värvitut kui ka teiste poolt tehtut. Pean end natuke liiga kärsituks, et suuri asju teha, aga mine tea, võibolla kunagi proovin tõsisemalt ise ka teha. Mul on siin Natalja Eljase (Colorlife) loomingut ja Kadri Vileni (Vintage Chick) tuunitud mööblit lisaks asjadele, mida ise olen veidi tuuninud. Hinnanguliselt on vast kümmekond asja, mis ise värvitud-tuunitud, ülejäänu on teiste looming. Mööblis peab olema isikupära, sellist erilist meeleolu ja ka tuunija enda puudutust, et kogu ansambel saaks harmooniline. Otsin väga seda, et kunstnik oleks jätnud esemesse killukese oma hingest, mis paneb mööbli elama ning aitab kujundada harmoonilist tervikut kogu ülejäänud ansambliga. Seepärast ei sobi mulle ka masstoodang mitte üks raas.

Loomulikult on nii, et kui mõne asja või tapeedi vms eseme ostan, siis tulen temaga koju ja lasen tal natuke nn puhata. Alles mõne aja pärast tekib arusaam, et KUHU ta mu kodus täpselt paigutuma hakkab. Kui teistele olen nõu andnud nende soovil, siis on minu jaoks oluline see, et õpiksin inimest enne veidike rohkem tundma, kui hakkan soovitusi jagama. Sest veelkord — kodu peab olema natuke inimese hinge peegeldus ja ilma teist tundmata-mõistmata on keeruline soovitada asju ja värve, mille keskel ta end edaspidi hästi tundma hakkaks.