Mil määral mõjutab kodulaenu taotlemisel asukoht laenu omafinantseeringut?

SEB Panga erasegmendi arendusjuht Evelin Tammearu sõnab, et kodu ostmisel või ehitamisel kodulaenuga on tavapärane, et omafinantseering peab olema vähemalt 15% korteri või maja ostuhinnast või ehitamisel nende väärtusest, KredExi käenduse kasutamisel 10%. „Väiksema omafinantseeringuga on võimalik kodulaenu võtta lisatagatise olemasolul. Lisatagatisena aktsepteerime Eestis asuvat korterit või eramut, mis kuulub laenusaajale või tema lähisugulastele ehk emale, isale, täiskasvanud lastele. Kodulaenu lisatagatiseks ei sobi näiteks äripinnad, hoonestamata kinnistud, vallasvara, käendus, finantsinstrumendid.”

Omafinantseeringu täpsem suurus sõltub Tammearu sõnul sellest, kas ostetav objekt saab laenuvõtjate esmaseks koduks või soovitakse laenuga soetada nii-öelda teisest kodu, näiteks suvilat. Teise kodu soetamisel võib omafinantseeringu nõue olla suurem, ulatudes kuni 40%-ni ostetava objekti ostuhinnast. Samuti sõltub omafinantseeringu suurus ostetava objekti likviidsusest ehk kinnisvara asukohast. Vähem likviidsemate objektide puhul võib omafinantseeringu nõue olla suurem kui likviidsematel objektidel.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma nendib samuti, et praegu on turul minimaalne omafinantseering 10% ja seda võimalust saavad kasutada need, kes kuuluvad KredExi sihtgruppi ehk noor pere, noor spetsialist, veteran või energiatõhusa vara omandaja. „KredExi käendusega laenu sihtotstarve on alalise elukoha soetamine. Laenuvõtja jaoks tähendab see laenu tagatise vastu 90% ja see arvutatakse madalaimast määrast, kas tehingu hinnast või hinnatud turuväärtusest. Oluline on aru saada, et tegemist ei ole toetusega, inimene ikka ise võtab laenu, kuid saab võtta laenu rohkem, sest vastab KredExi käenduse tingimustele,” selgitab Pärgma. Käenduse eest tuleb käendatavalt summalt tasuda ühekordset tasu 3%. Minimaalne omafinantseering ilma KredExi käenduseta on ka Swedbankis alates 15%.