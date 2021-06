ENNE JA PÄRAST | Köögikujundaja Hiie Härm andis vanale kapile uue elu

Google õpetas veel, et puidupragusid oleks kõige parem täita mitte pahtli, vaid puidukitiga. See pidavad paremini koos puiduga hingama ja lihvida saavat seda ka hästi. Kuna mul oli plaanis teha kapp valge, siis pidin ka puidukiti ostma valge. Seda on muidu saada paljudes puidutoonides. Õnneks sain enne märtsikuist poodide sulgemist asjad ära ostetud. Ahjaa, valget värvi võtsin ka suurema purgi — selleks kasutasin Vivacolori Interiore 30 värvi. Öko pidi see ka olema, nii oli purgi peal kirjas.

Muidugi tuli see teekond pildile jäädvustada. See on ju nii suur asi tegelikult. Kui juba mina saan hakkama, siis saavad ka teised — lootsin kapi renoveerimisega facebookis ka teisi innustada midagi looma ja ette võtma. Tagantjärele öeldes see õnnestuski. Kapi renoveerimisel oli palju kaasaelajaid.

Minu puhul on kõikide suurte asjade tegemine saanud alguse mõttest, et ma teen hästi väikeste sammude kaupa. Ja nii saavadki suured asjad teoks.

Saimegi kokkuleppele, eelmised huvilised olid ära põlanud katkisi kapiuksi ja muid detaile, mis ka kohendamist vajasid. Kuidas me selle kapi autole saime, 3-4 korda sisse-välja tõstes ja paigutades, on omaette jutt. Igatahes ühel hetkel oli ta siis juppidena elutoa nurgas ja mõtlesin, et kas ikka tulen toime.

Roostes hingedele pai

Uksehinged olid koledasti roostes. Aga nende kuju meeldis mulle ja pealegi mõtlesin, et uute panemine on kordades raskem ja tülikam töö, kui vanade puhtaks tegemine ning uuesti külge kruvimine. Taas tuli appi google, kes õpetas, et roostes metalli hoia 24 tundi äädika sees, siis puhasta mingi harjaga (väikeste asjade puhul on väha hea abimees vana hambahari) voolava vee all rooste maha ja igaks juhuks hoia veel mõned tunnid soodalahuse sees.

See oli täiesti imeline, kuidas rooste lausa pudenes maha ja millised ilusad puhtad uksehinged välja tulid. Ma olin täiega lummatud asja lihtsusest.

Natuke tüütut tööd ja rohkem toredat

Kõige ebamugavam töö oli aukude kittimine ja siis lihvimine. Taas aitas abikaasa ühe tööriistaga, mis siis akutoitel lihvija, mina pidin lihtsalt suunama seda. Ma isegi ei tea selle asja nime.

Kui uksed liimitud ja praod täidetud, siis algas minu lemmikosa — värvimine. Teadsin oma varasematest kogemustest, et rulliga värvimine on lihtsam, kiirem ja tulemus jääb ilusam. Samuti teadsin, et selle värvi jaoks tuleb valida villane rull. Jääb ilusam. Aga sel hetkel olid ehituspoed juba suletud. Nüüd tuli meelde, et olin Prismas näinud mingit ehituspoe-laadset osakonda. Õnneks sealt rullid ka sain.

Uksi-sahtleid värvisin tõesti 3-4 kihti. Kõiki külgi ei saanudki korraga värvida, vahepeal pidi osa ära kuivama, siis võtsin teise külje värvimisele. Suht tüütu oli kogu aeg värvialust pesta. Komistasin internetis õpetusele, kus värvialuse peale pandi kilekott, sinna värv ja peale kasutamist rulliti lihtsalt kott kokku ja visati ära ning algus oli puhas. Pesema pidi ainult värvirulli. Kasutasin seda tehnikat väikeste värvitööde tegemisel päris tublisti.