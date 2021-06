6 praktilist nippi, kuidas külmikusse varutud toitu kauem säilitada

Vorstid ja juustud – et vorst ja juust ei läheks kiirelt hallitama ega hakkaks külmikus “higistama”, on hea lahendus need tihedalt küpsetuspaberisse, fooliumisse või toidukilesse pakkida. Kindlasti ei tasuks neid panna sügavkülma, sest see rikub nii tekstuuri kui ka maitset.

Piimatooted – piimatoodete puhul on oluline meeles pidada, et nende säilivusaeg kehtib kuni pakendi avamiseni. Pärast avamist tuleks kõik piimatooted ära kasutada maksimaalselt 24 tunni jooksul. Värske piima säilitamiseks ei tohiks kindlasti kasutada plastpudelit – pigem vala piim keraamikast või klaasist kannu.

Või – võid hoia fooliumpakendis või suletud karbis, sest vastasel juhul võib selle peale tekkida kollane kile.

Kastmed – isetehtud kastmeid on sobilik hoida keraamilises või klaasist kaanega kausis. Oluline tähelepanek: ära jäta kastme sisse lusikat, sest see võib kastme maitse metalseks muuta!

Puu- ja köögiviljad – köögiviljad nagu paprika, kurk, redis ja porgand säilivad kõige paremini külmas. Õunu ja tomateid seevastu ei tasu üldse külmkappi panna, sest nende jaoks on ideaalne temperatuur 17 °C. Lahti lõigatud toiduained, näiteks arbuus, tomat, kurk jm, mässi enne jahedasse asetamist tihedalt kilesse.

Ürdid ja maitsetaimed – aseta ürdid ja maitsetaimed eraldi säilituskarpi, lisades lehe- ja oksakihtide vahele märja kätepaberi lehti. Nii säilivad till ja petersell värskena vähemalt nädala.