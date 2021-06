SISUSTUSSTIIL | Selle suve lemmik — rikkalik ja mänguline maksimalism

Kui minimalismi iseloomustab arusaam „vähem on rohkem”, siis maksimalismiga on asjad vastupidi — mida rohkem, seda uhkem. Eklektika on tegelikult olnud alati püünel ning seganud kokku erinevatest kultuuridest ja ajastutest pärit detaile ning eriti armastatud on see stiil olnud just ajalooliste ehitiste ja butiikhollide sisekujundustes. Kodudes on eestlased armastanud hoida üldiselt tagasihoidlikumat ja põhjamaisemat joont, mis on ka meie laiuskraadi arvestades iseenesestmõistetav. Siiski ei pääse ka meie üleilmsete trendide mõjudest, sest sisustusbrändide ja -tootjate taga olevad disanerid on üha enam suunamas pilku julgete mustrite ning ekspressiivsete vormide poole, tulles välja aina pöörasemate kollektsioonidega.