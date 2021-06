Milliste looduslike vahenditega sääski tõrjuda

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder selgitas "Terevisioonis", et täiskasvanute sääsetõrjevahendites on toimeaineks närvimürk Deet (N,N-diethyl-meta-toluamide), mida kasutati juba teises maailmasõjas inimeste vastu. Kindlasti ei tohi täiskasvanutele mõeldud sääsetõrjevahendeid kasutada lastel ja ka täiskasvanud peaksid meeles pidama, et kuue tunni pärast peale kasutamist on pool nahalekantud sääsemürgist imendunud organismi. Deet mürgistuse puhul on täiskasvanute sümptomid peavalu, oksendamine, kõhuvalu, äärmisel juhul ka teadvuse kaotus. Laste puhul võivad tekkida ka krambid ja teadvuse kaotus, selgitas Mare Oder.