AIAHOOLIK │ Tulbid on meil siin mustad. Meeleolu vahel ka — kui aeda tekib soovimatu "järv"

Probleem tekkis esimest korda eelmisel suvel, kui ühe suurema vihma ajal ühel pool maja uputus tekkis ja esimest korda kasvuhoones vesi sees oli. Siis oli see rohkem nagu nali, et oh on ikka alles vinge vihm ja äge kummikuilm. Kahtlaseks kiskus asi sügisel, kui enam sealt aiapoolelt vesi päriselt ära ei läinudki ja puhta käest ära läks märtsis, kui esimest korda end järve ääres elamas avastasin. Korra asi tahenes ja tundus, et ehk sai korda (kui suure nuiamise peale tänava drenaaži läbipesemas käidi) ning selle lootuse lainel said paika uued peenrakastid ja tomatid kasvuhoones mulda sätitud.

Siis aga tuli vihm, vihm, vihm ja meeleolu muutus sama mustaks kui see külm muda, milles hulpisid tomatid mu kasvuhoones. Abiaednik ei saanud õue, peenrakastid voolasid vaikselt mullast (ja porgandiseemnetest) tühjaks ning ilmateade keeras vihmale aina vinti juurde. Tekkis reaalne oht, et järgmise sajuga on vesi toas. Vaadates ilmateadet ja järve ulatust, tellisin laupäeva õhtul paakauto järve vähendama. Mitme tunni töö tulemusena viidi mu aiast minema 11 kuupmeetrit vett. Terve suure paakauto paagitäis. Ja järgmisel hommikul oli see mu aias tagasi! Vihma ei olnud vahepeal tulnud tilkagi. Kuskilt pidi see vesi tulema. Ainus vähegi loogiline variant tundus see, et tänavadrenaaž on kuskilt läbimatu ja lööb kogu tänava vee minu drenaaži kaudu mulle aeda. Enam ei olnud aega vallaga viisakaid vestlusi pidada (mis olid kestnud juba kaks kuud), nüüd tuli kasutusele võtta tõsisem toon. Jätan siinkohal vahele kogu asjaajamisega kaasnenud meeleheite, peavalu ja närvikulu, sest seda oli siia kirja panemiseks liiga palju. Lõpuks aga said jutust siiski teod, tänav kaevati üles ning selgus, et minu maja ees tänaval on toru sisse vajunud, vesi sealt edasi ei liigu ja pressib end läbi minu drenaaži minu aeda — just nii, nagu arvata võiski. Nüüdseks on toru vahetatud, kaevud toimivad taas ning kraav, kuhu kaugemal vesi suubub, süvendatud. Aed on päris kenasti tahenenud, jala all ei lirtsu ning jalatsid (ja abiaednik) enam mutta kinni ei jää. Täna tuleb vist isegi tomateid kasta (milline rõõm!) ning esimest korda sel hooajal sain oma “järve põhja” ära niita.