Kui hing ihkab erilist ja privaatset — inspireerivad puhkekohad Eestis

Siin metsatukas on eriline vaikus ja rahu. Naudingut pakuvad kevadlinnud, kohe-kohe on platsis ka ööbik ja no siis jää või õue ööbima, et seda kontserti nautida. Õnneks saab ka voodi kohal olevaid katuseaknaid avada, et saada osa looduse imelisusest. Ka vihmakrabina taustal uinuda on katuse all väga maandav. Sügise poole hakkavad meie põldudel kogunema sookured, see taustamuusika on ühteaegu kurblik, aga samas ka eluline. Aeg vaadata enda sisse ja toimetada teisel kiirusel edasi. Talvel on jälle nii mõnus seal metsatukas toimetada. Saun kogu aeg soojas, mets lumevaiba all, tiiki saab teha jääaugu ja kümblustünn tähistaeva all on luksus omaette. Mälestused, mis jäävadki hinge paitama.

Kaks aastatat hiljem aprillis olidki esimesed külastajad meie juures. Me ei oleks osanud unistadagi, et need majad tulevad nii ägedad. Kaks maja on teineteisest paarikümne meetri kaugusel, pakkudes piisavalt privaatsust. Mõlemas majas on kõik mugavused. Puuküttega saun, kus lavamaterjalina kasutatud väga vanasid ja laiasid Paslepa mõisa saarepuusid. Majad on seest väga avarad ja valgusküllased. Toonideks valge, hall ja puit. Katusealused magamised on ülimugavad, sest kvaliteetsed madratsid suigutavad kõik külastajad parimasse unne. Palju oleme kasutanud ka peegelklaasi, mis kumab läbi ja samas annab ruumile õhulisuse. Kahe maja vahel on madal tiik, mis justkui ühendab ja ka eraldab majad teineteisest. Mõlemal majal on suur ja avar terrass, kus saab nautida pikki õhtuid sõpradega, lösutada, päevitada, grillida parimad palasid ning mai lõpus on lisandumas ka kümblustünnid mõlemale majale.

Ühel erakordsel kevadõhtul ütles peremees Enn: „Maris, me elame maailma parimas kohas.” Oli 2019. aasta aprillikuu ja ilm imeliselt soe, päike just oma loojangust taevast roosaks värvimas, mets laulmas imelist meloodiat koos kõikide kevadlindudega, kes pesa punusid. Aeg peatus ja pokaal kihisevat maitses paremini kui tavaliselt. „Mis oleks, kui annaks teistele ka natuke aimu, kui äge meil siin Noarootsis ikka on?”

Asume 1 kilomeetri kaugusel Paslepa mõisast, mille juurest saab alguse Paslepa matkarada, mis on 13 kilomeetrit pikk. Mõisa juurest Nordicstay puhkemajadesse toob romantiline põllutee, mida mööda on väga mõnus jalutada. Suveöödel on tee äärtes jaaniussid, põllud täis kauneid põllulilli, mõni eksinud nastik, taamal määgivad lambad.

Jah, meie jaoks on see maailma parim koht ja meie suur südamesoov on see, et kõik, kes meie juures puhkamas on, saavad selle tunde ka enda sisse, et see jätaks positiivse kogemuse ning nad sooviksid alati tagasi tulla.

Tahkuranna kuppelmaja — tähistaeva all

Lummava Tahkuranna looduse keskel hakkab silma üks arhitektuuripärl. See on stiilne ja valgusküllane kuppelmaja, mis on loodud peremehe enda käte ja südamega. Loodussõbralikud materjalid ja nutikas ruumikasutus on mõned pisikesed detailid, mida märkad, kui maandud selle imelise kupli embuses. Öösel avaneb maja akendest panoraamvaade tähistaevasse — Tahkuranna vaiksed männi- ja kasemetsad on linna valgusmürast eemal.

Asume Tahkuranna päikeseloojangupoolsel küljel ja meri on meist vaid 400 meetri kaugusel. Ümbritsevad männimetsad on täis Jõulumäe puhkekeskuse matkaradu ja lähedal asuv Tolkuse raba ei tohi jääda külastamata.

Treehouse — pesa puu otsas

Ägedaid elamusi ei pea otsima seitsme maa ja mere tagant. Tegelikult on kõik olemas ka siinsamas ja lähedal. Ööbimine puuonnis on ilmselt paljude lapsepõlveunistus, kuid need majad puu otsas on kõike muud kui askeetlikud onnid.

Valmis on saanud kolm erinevat puu otsas asuvat maja. „Puumaja” on suure panoraamvaatega terrassiga päikesetõusu nautimiseks, „Metsa puumaja” on teistest kõige rohkem eraldi asetsev rippsillaga maja, „Džungli puumaja” on lausa kahel tasandil ja kahe eraldi toaga puumaja. Kõigis majades on hotellile omased mugavused. Loodud neile, kes tahaksid kiirustavast elutempost pausi võtta ja soovivad erilisest majutusest elamust saada. Nii mõnigi on öelnud, et see on paik, kust ei raatsi lahkuda.