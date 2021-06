Osa 5. Läheb viimistlemiseks! Et liigne niiskus majast valla pääseks, alusta viimistlust seestpoolt

Kas olete kursis, et maja siseviimistluse puhul tuleb muu hulgas arvestada ka aastaaegadest tingitud mõjudega? Herki Kerde tõi saates välja, et niiskuseprobleemide vältimiseks tuleks teatud aegadel keskenduda esmalt hoopis muudele sisetöödele. „Kui maja on laotud sügisel või talvel, on ideaalne kasutada seda aega igasuguste muude sisetööde tegemiseks, näiteks elektrijuhtmete paigaldamine, kipslagede ja karkasside ettevalmistamisele ja ventilatsioonitöödele ja siis võiks hakata seest viimistlema.”

Samuti tuleb viimistluse alustamise puhul võtta arvesse seinakonstruktsiooni. „Paksu ploki eelis on alati see, et puudub vajadus viimistlusega kiirustada, kuna sein on soojapidav ka ilma viimistluseta,” täpsustas Kerde. Karl Viirmann lisas juurde, et kui väljapoole tuleb mittehingav soojustusmaterjal, tuleks seinad enne väljapoolt soojustamist kuivaks saada.”