FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Kodukontori konkursi võitja on selgunud!

Kodukontori rajamine langes konkursi võitnud Martini peres üsna halvale ajale, kui poed olid kontorilaudadest tühjaks ostetud ja uus kaup oli Suessi kanalis kinni. Viimaste poes leiduvate laudade eest küsiti hingehinda ning nii otsustati pea tööle panna ja ise käed külge lüüa ning laud käepärasest vahenditest kokku panna. Töötasapinnaks valiti 3 meetrine tammekilp, mis toetub kolmele sahtliboksile. “Kogu kontori sisustamisel on tunda Skandinaavia hõngu, kuna kolisime hiljuti Taanist Eesti. Me nimetame ise antud ruumi avatud kodukontoriks, kuna kõike, mis ruumis toimub on kuulda ja näha kõigile, nii pinginaabrile, kui ka kass Sädele. Et ka karvasel psühholoogil (Sädel) oleks oma nurk, kus raskel tööpäeval mõnusalt põõnata, ehitasime talle oma ronimisseina ja kraapimispuu, mille peal emotsioone taltsutada. Lisaks on kontoris lugemisnurk, kus saab mõnusalt jalad sirgu lüüa ja meelepärast lektüüri lehitseda,” kirjeldab Martin oma mugavat kodukontorit.

Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.





Auhinnaga tuleb kaasa tsitrusepress, mille abil kodukontorisse kosutavaid mahlu valmistada. Blender on 2021. aasta värviks valitud toonis — Honey on mesiselt soe ja trendikas toon. Kokku on KitchenAidi valikus 13 erinevat värvitooni. Auhinna väärtus on 388 eurot.