Õuedušš? Uinutav kiik? Sume valgus? 15 stiilset leidu suvisesse koju ja aeda

1. Suhtlev

Artemide’i laetav lauavalgusti Bonta seob valguse, toidu ja meelelahutuse. See on kaasaskantav lamp, mis suhtleb laual olevate objektidega. Tekstuursest piimjat tooni klaasist korpus hajutab valguse, luues lõõgastava õhkkonna. Sellele toetub klaasist kauss, kuhu saab jagamiseks mõeldud toidu asetada. Kausse saab valida eri toonides ja suurustes. Nii korpus kui ka kausid on valmistatud käsitööna puhutud klaasist, mis muudab iga toote ainulaadseks. Bonta tekstuur, läbipaistvus ja värv tekitavad valguse ja toidu vahel erilise dialoogi, hägustades nendevahelisi piire. Müügil salongis Laterna, vaata ka laterna.ee.

2. Kümblus õues

Cane-line’i õuedušš Lagoon naudib suve koos sinuga. Ka õuedušš võib olla ülimalt luksuslik ja elegantne — Lagoon seda just ongi. Paigalda see õue ja naudi kuumal suvepäeval mõnusat värskendust. Tootja Cane-line, edasimüüja ELKE Mööbel, www.elkemoobel.ee.

3. Õdus

Rõdu, terrassid ja õuealad aitavad päikeselistest päevadest maksimumi võtta. Need, kes otsivad midagi uut enda välialade täiendamiseks, võivad uued lemmikud leida sarja SOLVINDEN tuledest. Need loovad õhtuti hubase meeleolu ja annavad võimaluse mahedaid õhtuid kauem väljas nautida. Tuled töötavad päikesepatareide jõul ehk võimaldavad elada veelgi säästlikumalt. Uudista ikea.ee.

4. Ümar betoon

Praegu mööblidisainis laineid lööv betoon interjööris on ka 101 COPENHAGENI uues kollektsioonis nii toolide kui ka laudade kujul eriti ägedalt esindatud. Tooteid saab kasutada nii interjöörides kui ka terrassil. Raske ja vastupidav ning pilku püüdev rustikaalne disain on uue ja trendika kodu 2021. aasta must have. Edasimüüjad Interstudio, Nordic Design Home, Laterna.

5. Vastupidav tiik