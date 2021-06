Minimalistlikult sisse seatud kodu pööningukorrusel

Nii sai see kodu endale juurde kaks renoveeritud tuba ja koridori. Tähtis oli panna üsna omanäolise plaaniga ruumid toimima nii, et seal oleks mugav elada. Iga nüanss pidi olema läbi mõeldud põrandast laeni. Ja et vana kaduma ei läheks, siis pidi olema hoolikas, et hoida väärikat ja õdusat arhitektuurset lahendust. Lihtsad ideed leidsid tee paberilt reaalsusesse — iga osa pälvis põhjaliku tähelepanu, et sünniks silmapaistev tervik.