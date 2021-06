FOTOD │ Stiilselt põhjamaine kodu nõukaaegses paneelmajas

Kinnisvara24.ee portaalis uut omanikku otsiv korter on küll pisike (45m2), kuid hästi valitud sisustus ja nutikas planeering lasevad elamisel paista palju suurema ja avaramana. Kahetoalises korteris on leitud sobivad kohad veel ka mahukale walk-in garderoobile ja kodukontorile. Mõlema jaoks on ruumi näpistatud magamistoa arvelt.