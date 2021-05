Häid nippe, kuidas voodipesu ilma valgendaja abita säravvalge hoida

Nii kummaline kui see ka ei tundu, on valgendi tegelikult valgete voodilinade suurim vaenlane. Valgendi sisaldab kloori, mis reageerib keemiliselt higi, kehamahlade ja valguplekkidega ning jätab endast maha kollaka ja tuhmi määrdumise. Valge pesu uuesti valgeks saamiseks on palju paremaid võimalusi.

Pese enne magamaminekut nägu. See kehtib nii meeste kui naiste puhul. Me kõik teame, et jumestuskreemi ja ripsmetušši padjale laiali hõõrumine pole mõistlik, kuid tegelikult koguneb ka meikimata nahale päeva jooksul õhusaaste ja mustus, mis pesemata näolt padjapüürile üle kandub ning selleks määrdunuks muudab.

Ära söö voodis. Jah, me teame, et oleme selle nõuandega tõelised rõõmurikkujad. Nii mõnus on teinekord hommikusööki voodis nautida või linade vahel vedeledes raamatut lugeda ja kõrvale midagi head ampsata või kohvi juua. Kuid see on kindel viis linadele plekkide tekitamiseks. Voodikandik aitab plekkide tõenäosust mõnevõrra vähendada, kuid kõige parem on siiski voodis söömist-joomist vältida. Kuid eks me kõik ole inimesed ja kui juhtub, et linadele tilgub toitu või jooki, siis tegele plekkidega kohe – eemalda linad, piserda plekkidele plekieemaldajat ning pane need kohe pessu.