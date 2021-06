Puidust terrassipõrand, mille saad koju maha ilma ehitajata

Kes proovinud viimasel ajal vähegi juttu teha mõne terrassiehitajaga, on kuulnud kas meeletuid tööraha numbreid või juttu, et pole aega ja üleüldse võiks uuesti ühendust võtta nii paari kuu pärast. Tellida terrass praegu ja saada paika alles sügisel – astugu ette, kes niikaua oodata tahab. Ometi on olemas lahendus, tänu millele tatsad juba mõne päeva pärast paljajalu oma uhiuuel termosaarest põrandal, mis kestab ka välitingimustes kaugelt üle kümne aasta.

Ole ise terrassimeister!

Kui oled kordki oma elus LEGO klotsidest midagi ehitanud, siis tundub Gumidecki terrassi kokkupanek sinu jaoks nagu lapsemäng. Tegu on erinevas mõõdus termosaarest terrassilaualippidega, mida saab väga hõlpsalt laduda spetsiaalsetele kummist ankrutele, mis fikseerivad iga detaili täpselt õigele kohale ja samale kõrgusele. Tulemus jääb täpne, ühtlaste vahedega ja katab põrandat ilma suuremate materjalijääkideta. Ainus tingimus! Alus olgu kõva ja võimalikult sile. Korrusmajade rõdud, betoonterrassid, saunade kahhelpõrandad seda enamasti on ja just sinna on kõnealune toode mõeldudki. Eriti neile, kel soov näha kodus naturaalsest materjalist põrandat, mida pole immutatud ega töödeldud kemikaalidega.

Katab osavalt nii väikseid kui ka erikujulisi pindu

Gumidecki võlu seisneb lihtsuses ja modulaarsuses. Vaid 7 eri mõõtu lipist on lihtne kokku laduda endale sobiva kuju ja mustriga põrand. Kokku on 9 erinevat mustrit ja kõige populaarsem vaieldamatult kalasaba.