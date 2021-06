Sisearhitekt Hillar Mänd: lemmikobjekt on alati see, mis parajasti laual

4. Milliste raskustega oled silmitsi seisnud ja kas on asju, mida oleksid soovinud teada juba karjääri alguses? Eks sellel erialal on erinevaid suuremaid ja väiksemaid väljakutseid igas päevas. Oluline on võita kliendi usaldus ja see ongi tegelikult kõige peenem keemia, millega päevast päeva kokku peab puutuma. Samuti on sisearhitekti roll ka aeg-ajalt motiveerida ja suunata kogu tiimi. Rõõmus ja positiivne ehitaja, objektijuht, elektrik, maaler on väga suur väärtus, kuna kõik töötavad ju parima lõpptulemuse nimel.

2. Kust kõik alguse sai ja mis on teinud sinust selle, kes oled? Arvan, et kõik sai alguse kodust ja lapsepõlvest. Asjade visuaalne ja emotsionaalne pool on mulle alati korda läinud. Oma esimesed titeea mälestused on mul elutoa punaste moonidega kardinatest, millel päikesejänesed Donna Summeri diskomuusika taktis tantsu lõid.

Ja kokkuvõttes võib-olla ongi hea, kui kõiki asju alguses ei tea, muidu äkki oleksingi mõne teise eriala kasuks otsustanud.

180° restoran, foto Terje Ugandi

5. Kas on välja kujunenud efektiivne töörutiin?

Minu rutiin seisneb vist selles, et ärkan ja alustan hommikut üsna varakult ning kindlasti on mul laual nn to do list ehk nimekiri asjadest, mis vajavad päeva jooksul tegemist ja mille katsun igaks õhtuks läbi kriipsutada. Samas on sisearhitektuur ikkagi loominguline töö ja siin ei saa kõike ainult efektiivsusega mõõta.

Aja jooksul olen muutunud kindlasti otsustavamaks. Oluline on, et pisikesed teemad ei kuhjuks ja oleks pidev ühtlane tegutsemislust. Eriline rööprähkleja ma samuti ei ole ja kui vähegi õnnestub, siis teen asju järjest, mitte paralleelselt. Samas olen kõige tõhusam just siis, kui mul on palju tegemist.

Pärast tööpaeva lõppu ja vabal ajal ma aga projekteerimisega ei tegele, kuidagi meeldib selline klaar hoiak, et kui olen kontori ukse sulgenud, siis võtan aega endale.

6. Kas mõtled tööd tehes keskkonnasäästlikkusele?

Ikka mõtlen. Üks keskkonnasäästlikumaid tarbimisviise on kindlasti taaskasutus, sest need asjad, mis niikuinii juba olemas on, ei saa enam rohkem loodust koormata, kui nad seda juba teinud on. Seega olen nii mõnelgi objektil vahetanud diivanitel ja toolidel kattekangaid või kasutanud ära renoveeritaval objektil juba olemasolevaid materjale ning lahendusi.

Arvan, et säästlik on ka teha valikuid, mis on ajas kestvamad ja vabad igasugustest hetkeemotsioonidest ja trendidest. Mulle isiklikult meeldivad väga interjöörid, mida iga viie aasta pärast ei pea välja vahetama või suuremas mahus uuendama, vaid mis suudavad ajas püsima jääda ja isegi väärikamaks muutuda.

Tekero salong, foto Kalle Veesaar