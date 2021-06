Pane lemmiklooma pesa maja ja interjööriga sobima

Koerale sobiva kodu valimisel tuleks alustada eesmärgist, vajadustest ja koera elustiilist. Pelgupaigaks võib olla nii tubane ase või puur kui ka kuut ja uhke õueaedik. Aasta ringi õues elava koera jaoks on esmatähtis ilmastikukindel maja, mis pakub peavarju, turvatunnet, hoiab talvel sooja ja suvel jahedat. See tuleb ehitada samadel põhimõtetel nagu inimese elumaja — vastupidav, niiskuskindel, turvaline ja soe. Toakoera vajadused nii suured ei ole, mänguruumi on rohkem ja võimaluste valik laiem. Pesasid võib paigutada tubadesse ka mitu, kasvõi üks igasse ruumi.